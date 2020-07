Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand le Barça évoque «une mauvaise blague» pour la succession de Setien…

Publié le 20 juillet 2020 à 5h00 par T.M.

Ce dimanche, la presse espagnole a avancé le nom de Patrick Kluivert pour venir entraîner le FC Barcelone. Une rumeur qui a fait réagir le club catalan.

Quique Setien étant en danger sur le banc du FC Barcelone, la question de son successeur revient sur toutes les lèvres. Qui sera le prochain technicien du club catalan ? Différents noms ont déjà évoqués et ce dimanche, la presse espagnole a notamment dévoilé une nouvelle piste avec Patrick Kluivert. Aujourd’hui en charge de la Masia, le Néerlandais pourrait donc recevoir une très belle promotion en s’asseyant sur le banc de touche. D’ailleurs, au sein du vestiaire du Barça, on verrait d’un bon oeil cette possible arrivée de Kluivert, lui qui entretiendrait notamment une belle relation avec plusieurs joueurs.

Kluivert au Barça ?