Mercato - Barcelone : Grosse incertitude pour l'avenir de cet indésirable de Koeman !

Publié le 19 juin 2021

Après deux prêts consécutifs, Carles Aleñá est de retour à Barcelone. Trois clubs seraient intéressés par le jeune espagnol qui veut rester en Catalogne pour s’y imposer.

Le FC Barcelone doit dégraisser son effectif s'il veut encore se montrer actif dans ce mercato estival. Pour renflouer les caisses du club, Joan Laporta aurait déjà placé plusieurs joueurs sur la liste des transferts, à l'instar de Junior Firpo, Francisco Trincao et Carles Aleñá. Seulement, tout le monde ne veut pas quitter la Catalogne, dont le dernier cité. Après un prêt à Getafe, le joueur formé à la Masia est revenu à Barcelone et souhaite s’y imposer.

Trois clubs intéressés