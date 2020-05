Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic, Arthur... Un deal XXL bouclé prochainement ?

Publié le 18 mai 2020 à 10h00 par A.D.

Le Barça et la Juventus se seraient mis d'accord pour un deal entre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et Arthur Melo. Alors que le Brésilien bloquerait l'opération, les deux clubs espéreraient en finir avant la fin du mois de mai.

Le Barça et la Juventus voudraient faire plier Arthur Melo avant la fin du mois de mai. Pour renforcer son milieu de terrain, le FC Barcelone voudrait s'attacher les services de Miralem Pjanic. Alors qu'elle ne serait pas contre un départ de l'international bosnien, la Juventus voudrait récupérer Arthur Melo en échange. Toutefois, l'ancien pensionnaire de Grêmio, qui voudrait rester au Barça, serait difficile à convaincre. Alors qu'ils auraient trouvé un accord pour un échange entre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et Arthur Melo, Calatans et Bianconeri espéreraient boucler l'affaire d'ici la fin du mois de mai.

Le Barça et la Juve voudraient convaincre Arthur avant la fin du mois