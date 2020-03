Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola pourrait contrecarrer les plans d’Abidal dans ce gros dossier !

Publié le 23 mars 2020 à 7h00 par H.G.

Annoncé à plusieurs reprises dans le viseur du FC Barcelone ces dernières années, David Alaba pourrait enfin avoir l’opportunité de rejoindre le club catalan l’été prochain. Toutefois, Manchester City pourrait venir mener une concurrence XXL aux Blaugrana dans la course à la signature du joueur du Bayern Munich.

Et si cette fois c’était la bonne ? Depuis de nombreuses sessions des transferts, le nom de David Alaba a été associé au FC Barcelone. Le club catalan aurait notamment coché le nom du joueur de 27 ans l’été dernier avant de finalement recruter Junior Firpo pour se renforcer côté gauche. Mais en dépit de l’arrivée de l’ancien joueur du Real Betis, la piste menant à l’international autrichien pourrait connaitre un retour de flamme lors du prochain mercato estival. David Alaba sera en effet à un an de la fin de son contrat au Bayern Munich, et ces derniers pourraient être ouverts à l’idée de le laisser partir à ce moment là plutôt que de le voir s’en aller libre en juin 2021. Dans cette perspective, il a dernièrement été annoncé que le Barça pourrait revenir à la charge pour tenter d’arracher la signature de l’Autrichien. Néanmoins, Pep Guardiola pourrait prochainement venir contrecarrer les plans de son ancien club...

Man City pourrait entrer dans la course à la signature d’Alaba !