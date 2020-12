Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé prêt à recaler… Barcelone ?

Publié le 3 décembre 2020 à 17h30 par Th.B.

Alors que l’une des grosses informations de ce jeudi est la volonté du FC Barcelone de prolonger le contrat de son virevoltant ailier en pleine bourre ces derniers temps, le danger Manchester United serait toujours d’actualité. Et Ousmane Dembélé lui-même s’avérerait être une menace. Explications.

Cela faisait bien longtemps qu’Ousmane Dembélé n’avait pas paru autant en forme. Sa prestation en Ligue des champions mercredi face à Ferencvaros (3-0) ou encore celle face au Betis Séville ces dernières semaines l’attestent. Depuis sa nomination au poste d’entraîneur le 19 août dernier, Ronald Koeman ne semble pas l’avoir lâché d’une semelle. Bien qu’un départ de Dembélé aurait pu avoir lieu à la toute fin du mercato estival à Manchester United notamment, le champion du monde tricolore est resté à Barcelone, pour le meilleur et pour le pire. Et en ce début de saison, la balance penche plutôt du côté du meilleur contrairement aux derniers exercices au cours desquels il n’a pas été épargné par les blessures. Son corps le laissant un peu tranquille, Ousmane Dembélé montre tout ce qu’il peut apporter au FC Barcelone. De quoi totalement redistribuer les cartes pour son avenir ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 au Barça , un départ semblait être dans les tuyaux, par le biais d’un prêt ou d’un transfert sec ces derniers temps. Néanmoins, le vent semble avoir tourné.

Le Barça passerait à l’action pour prolonger Dembélé

C’est en effet ce que ESPN révèle ce jeudi. Selon les informations récoltées par le média, le FC Barcelone aurait pris la décision d’entamer les discussions avec le joueur et ses représentants. Dans quel but ? Pas pour l’inciter à aller voir ailleurs, mais plutôt pour lui faire savoir qu’il était toujours voulu au FC Barcelone et peut-être outre son engagement qui expirera en juin 2022. En effet, le FC Barcelone aurait fait part de sa volonté de prolonger le contrat de Dembélé pour la simple et bonne raison que le champion du monde leur apporterait satisfaction ces derniers temps. Cependant, méfiance, le FC Barcelone verrait d’un bon oeil le fait de mener à bien une telle opération afin de protéger en priorité la valeur d’Ousmane Dembélé qui est tout de même âgé que de 23 ans. Cependant, deux obstacles devraient se dresser devant le FC Barcelone et ses plans pour Ousmane Dembélé.

Manchester en embuscade et Dembélé pas chaud pour une prolongation…