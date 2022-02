Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta aurait tranché pour cet international français !

Publié le 26 février 2022 à 1h00 par La rédaction

Si Jules Koundé serait ciblé par le FC Barcelone pour renforcer la défense lors du prochain mercato, l’arrivée de l'international français en Catalogne s'annonce très compliquée.

Désireux de renforcer leur défense lors du prochain mercato estival, les dirigeants du FC Barcelone devraient se montrer actifs. Alors que Sergiño Dest, Clément Lenglet et Samuel Umtiti pourraient être poussés vers la sortie, et que Gérard Piqué pourrait prendre sa retraite, les Blaugrana auront fort à faire. Pour renforcer sa charnière centrale, le Barça aurait notamment coché le nom de Jules Koundé. Si l’international français est séduit par les avances barcelonaises, ce transfert pourrait cependant s’annoncer plus compliqué que prévu.

Le prix demandé pour Koundé est trop élevé