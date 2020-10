Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet pour l'avenir de Lautaro Martinez ?

Publié le 10 octobre 2020 à 14h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lautaro Martinez aurait pu rejoindre le FC Barcelone et prendre la succession de Luis Suarez, transféré à l'Atlético. Alors qu'il est parvenu à conserver son numéro 10, l'Inter souhaiterait désormais le prolonger. Dans cette optique, les Nerazzurri auraient l'intention de rencontrer le clan Lautaro Martinez dans les prochaines semaines.

Pour préparer la succession de Luis Suarez, le Barça avait coché le nom de Lautaro Martinez il y a plusieurs semaines. Alors qu' El Pistolero s'est engagé avec l'Atlético cet été, le FC Barcelone n'est pas parvenu à arracher le buteur argentin à l'Inter. Fortement touché par la crise provoquée par le coronavirus, le club catalan n'a pas eu les moyens de répondre aux attentes des Nerazzurri . Interrogé sur l'été agité de Lautaro Martinez, Beto Yaque a expliqué pourquoi son poulain n'avait pas quitté Milan. « Il y avait beaucoup de rumeurs, tout le monde le voulait mais il n'y avait rien de concret. Il a encore un contrat de deux ans, la session de transfert vient de se terminer, nous ne nous sommes pas encore assis pour parler de renouvellement » , a-t-il précisé dernièrement lors d'un entretien accordé à TNT .

«Il représente le présent et le futur de l'Inter»

Alors que Lautaro Martinez n'a pas quitté l'Inter, le Barça pourrait retenter sa chance dans un avenir proche. Toutefois, Javier Zanetti ne compte en aucun cas laisser filer son numéro 10 de sitôt. « Si Lautaro Martinez rappelle Diego Milito ? Malgré sa jeunesse, il s'est tout de suite adapté à la Serie A. Il a encore beaucoup de choses à améliorer. Il représente le présent et le futur de l'Inter, ainsi que de l'équipe nationale argentine. Il est très important. Observer Diego (Milito) l'a beaucoup servi. Il fait toujours preuve d'un grand professionnalisme. Il veut apprendre et faire forte impression. Je lui souhaite une grande carrière » , a confié le vice-président des Nerazzurri à la Gazzetta dello Sport . Et pour refroidir les ardeurs du FC Barcelone, la direction de l'Inter aurait déjà tout prévu.

Un rendez-vous entre l'Inter et le clan Lautaro Martinez ?