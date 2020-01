Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur la piste Aubameyang !

Publié le 23 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il serait l’une des pistes privilégiées par le FC Barcelone pour cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang serait même un profil admiré au sein du club catalan. Explications.

En novembre dernier, Le 10 Sport vous avait révélé en exclusivité l’intérêt du FC Barcelone pour Pierre-Emerick Aubameyang, alors que le buteur gabonais est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Arsenal. Et le club catalan serait plus que jamais en quête de l’arrivée d’un nouveau buteur avec la blessure de Luis Suarez, et il semblerait que l’option Aubameyang soit très sérieuse pour le Barça.

« L’un des attaquants les plus admirés au club »