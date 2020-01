Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvel échec pour le Barça dans la succession de Valverde !

Publié le 12 janvier 2020 à 22h00 par H.G.

Après avoir essayé d’attirer Xavi pour succéder à Ernesto Valverde, le FC Barcelone aurait tenté sa chance avec Ronald Koeman. Cependant, ce dernier aurait lui aussi décliné l’offre.

Ernesto Valverde pourrait bien vivre ses dernières heures en tant qu’entraîneur du FC Barcelone. S’il n’a jamais fait l’unanimité chez les observateurs du club catalan depuis son arrivée en 2017, les critiques à son encontre se sont plus que jamais intensifiées depuis jeudi dernier et la défaite concédée face à l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (3-2). Cependant, si le Barça se serait décidé à remplacer l'ancien entraîneur de l'Athletic Club à six mois de la fin de son contrat, il semblerait que la quête de la perle rare soit difficile pour les Blaugrana . En effet, après n’avoir pas réussi à convaincre Xavi de quitter ses fonctions d’entraîneur à Al Sadd, le FC Barcelone aurait reçu un autre refus de la part de l'une de ses cibles pour succéder à Ernesto Valverde.

Koeman refuse le Barça pour jouer l’Euro avec les Pays-Bas