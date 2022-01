Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau coup de tonnerre pour cette star de Xavi !

Publié le 9 janvier 2022 à 1h00 par D.M.

Mécontent de ses prestations, Joan Laporta envisagerait de se séparer de Marc-André ter Stegen. Le portier allemand aurait plusieurs pistes, mais n'envisagerait de rejoindre qu'un seul club.

Le FC Barcelone espère dégraisser son effectif et alléger sa masse salariale dans les prochaines semaines pour notamment inscrire Ferran Torres en Liga cette saison. Le club catalan a d’ores et déjà bouclé le départ de Philippe Coutinho et chercherait aussi une porte de sortie à Samuel Umtiti, Yusuf Demir, et à Luuk de Jong. Certains médias espagnols ont récemment évoqué aussi un possible départ de Marc-André ter Stegen, lié au FC Barcelone jusqu’en 2025. Une information surprenante, pourtant confirmée par la presse catalane ce samedi.

Ter Stegen prêt à rejoindre le Bayern Munich ?