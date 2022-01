Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une destination surprise pour Gareth Bale ?

Publié le 8 janvier 2022 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Gareth Bale pourrait rejoindre un club surprenant lors de l'été 2022. Selon la presse britannique, l'attaquant gallois envisagerait la possibilité de signer dans le club de Cardiff City ou de Swansea pour se préparer au Mondial.

Devenu indésirable au Real Madrid, Gareth Bale dispute son ultime saison au Santiago Bernabeu. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant gallois partira librement et gratuitement lors de l'été 2022 s'il n'est pas vendu cet hiver. Comme l'a indiqué Sky Sports , Gareth Bale aurait les idées totalement claires concernant son futur. En effet, il compterait raccrocher les crampons si le Pays de Galles ne valide pas son ticket pour la Coupe du Monde au Qatar. Dans le cas contraire, Gareth Bale envisagerait de rejoindre un nouveau club pour une courte période. Et il aurait déjà deux écuries en tête pour ce second scénario.

Direction Cardiff ou Swansea pour Gareth Bale ?