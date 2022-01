Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a du souci à se faire pour Renato Sanches !

Publié le 9 janvier 2022 à 7h00 par P.L.

Après avoir manqué la signature de Renato Sanches l'été dernier, le FC Barcelone compterait revenir à la charge dans ce dossier cet hiver. Cependant, le club catalan ne serait pas la seule équipe à être intéressée par le Portugais.

Lors du dernier mercato estival, Renato Sanches et le FC Barcelone étaient parvenus à un accord. Ne manquait plus que la réponse favorable du LOSC pour que le milieu de terrain devienne un joueur du Barça . Mais le club de Ligue 1 et la formation blaugrana n’ont jamais su trouver un terrain d’entente, l’offre du FC Barcelone n’étant pas assez élevée au goût des dirigeants lillois. Cependant, le club culé ne compterait pas abandonner le dossier si facilement. Comme le10sport.com vous le révélait, le FC Barcelone revient à la charge pour Renato Sanches. Une offensive est d'ailleurs en préparation pour un transfert cet hiver. Néanmoins, le pensionnaire de LaLiga ne serait pas seul sur le dossier.

L'AC Milan songe à Renato Sanches pour remplacer Franck Kessié