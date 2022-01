Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann écarte une destination pour son avenir !

Publié le 9 janvier 2022 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son avenir alors qu'il est prêté par le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne semble pas prêt à rejoindre la Bundesliga.

Après deux saisons compliquées au FC Barcelone, Antoine Griezmann a fait son retour à l'Atlético de Madrid l'été dernier où il est prêté avec une option d'achat obligatoire. Par conséquent, le Champion du monde va définitivement s'engager avec les Colchoneros . Et cela tombe bien puisqu'Antoine Griezmann ne se voit pas ailleurs, et surtout pas en Bundesliga.

«La Bundesliga ? Je n’y ai jamais vraiment pensé»