Mercato - Barcelone : Neymar aurait déjà tranché pour l'arrivée de Messi au PSG !

Publié le 26 août 2020 à 23h30 par B.C.

Proche de Lionel Messi, Neymar verrait d'un très bon œil le fait de rejouer avec l'Argentin. Néanmoins, l'entourage du numéro 10 parisien reste perplexe quant à une possible arrivée de la Pulga au PSG.

Alors que la situation au FC Barcelone était déjà très tendue suite à la déroute face au Bayern Munich, cela tourne au cauchemar pour les Blaugrana . Ce mardi, Lionel Messi a en effet informé ses dirigeants qu'il souhaitait utiliser la clause présente dans son contrat afin de résilier son bail pour rejoindre une autre écurie. Difficile pour l'heure d'imaginer Messi quitter gratuitement la Catalogne puisque le Barça contexte la validité de cette clause, qui n'est plus valable depuis le 10 juin, mais cela n'empêche pas les cadors européens de lorgner sur le génie argentin. Alors que Manchester City apparaît comme le grand favori, le PSG est également à l'affût. Un dossier que suivrait de près Neymar.

Neymar rêverait de Messi, mais...