Mercato - Barcelone : Messi toujours plus proche d'un départ…

Publié le 14 février 2020 à 3h10 par La rédaction

L'attitude de Messi au sujet de sa situation contractuelle laisse désormais de moins en moins de doute sur sa volonté… Analyse.

Ces dernières heures, Mundo Deportivo a apporté de nouvelles précisions sur la prolongation de contrat de Lionel Messi. Alors qu'en Espagne, on entend régulièrement Messi et son entourage clamer qu'il n'y a aucune possibilité pour qu'il quitte le Barça, ils n'ouvrent toujours pas la porte à la moindre négociation pour cela. Selon le quotidien catalan, le père et agent de Messi, Jorge, n'aurait même pas fait le déplacement en Espagne pour une discussion.

Messi a-t-il fait son choix ?

Le dossier est toujours au point mort alors qu'il apparaît clair que s'il ne prolonge pas avant l'été prochain, Messi sera vendu au mercato estival, à un an de la fin de son contrat. Du côté du FC Barcelone, on peut commencer à parler d'état d'urgence sur le dossier. Le fait que le clan Messi refuse toujours de négocier dans ces conditions laisse de plus en plus imaginer qu'il a pris la décision de quitter le FC Barcelone. Sinon, pourquoi refuser de débuter la négociation ?