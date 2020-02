Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce flop qui n’est pas près de partir…

Publié le 14 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Presque pas utilisé par Thomas Tuchel depuis son arrivée l’été dernier, Mitchel Bakker fait pour l’instant figure de flop au PSG. Mais le latéral gauche néerlandais ne compte pas lâcher prise pour autant.

Son nom ne vous disait peut-être rien avant le carton du PSG face à Dijon mercredi soir en Coupe de France (6-1), et pourtant, Mitchel Bakker (19 ans) a été recruté par le PSG l’été dernier. Arrivé libre en provenance de l’Ajax Amsterdam, le jeune latéral gauche néerlandais n’a pas été aligné une seule fois par Thomas Tuchel en Ligue 1 et semble clairement subir la concurrence au PSG. Mais Bakker ne se décourage pas pour autant…

« Je me sens bien à Paris »