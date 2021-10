Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, Laporta… Le clan Fati en plein doute ?

Publié le 16 octobre 2021 à 22h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone le présente comme l’héritier de Lionel Messi, Ansu Fati et son entourage ne comprendraient pas pourquoi le club culé ne lui propose pas un contrat digne de ce standing…

« Son cas est le même que celui de Dembélé. Il a un contrat, il veut rester et nous sommes en train de négocier ». À l’occasion d’un entretien accordé à SPORT et publié par le média catalan vendredi soir, Joan Laporta faisait un point clair sur les dossiers Ousmane Dembélé et Ansu Fati, les deux attaquants du FC Barcelone étant sous contrat jusqu’à la fin de la saison. En ce qui concerne le numéro 10 du Barça , une option pour deux saisons supplémentaires figurerait dans le bail en question. Cependant, la prolongation de contrat d’Ansu Fati traîne particulièrement alors que son compatriote Pedri a pour sa part déjà prolongé. Et la raison à ce retard se nommerait Jorge Mendes, agent de Fati.

Ansu Fati et Jorge Mendes insatisfaits de l’offre du Barça