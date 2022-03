Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay interpelle Laporta et Xavi !

Publié le 25 mars 2022 à 22h30 par A.C.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier, Memphis Depay est déjà annoncé proche d’un possible départ depuis le départ de Ronald Koeman et l’arrivée de Xavi.

En quittant l’Olympique Lyonnais à la fin de son contrat, Memphis Depay semblait avoir un plan clair avec un retour dans un top club européen. Les choses ne se sont toutefois pas passées comme prévu ! S’il reste le meilleur buteur du FC Barcelone cette saison, le Néerlandais a vu son compatriote Ronald Koeman être démis de ses fonctions et remplacé par un Xavi qui ne semble pas vraiment compter sur lui. Son temps de jeu a en effet grandement diminué, même si des blessures ont également freiné les choses, mais la presse catalane parle de plus en plus d’un possible départ en fin de saison.

Depay veut connaitre son rôle dans le projet Barça