Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Marcelo Bielsa proche du Barça ? La réponse !

Publié le 26 juillet 2020 à 10h00 par T.M.

A Barcelone, Lionel Messi aimerait visiblement voir Marcelo Bielsa s’asseoir sur le banc de touche. Néanmoins, cela serait encore loin d’être fait…

Les temps sont durs actuellement au FC Barcelone. Le club catalan est secoué par les différentes polémiques en interne, devant notamment gérer le cas Quique Setien. Après seulement quelques mois, l’entraîneur espagnol devrait prochainement être remercié, mais la question de son successeur reste pour le moment sans réponse. Lionel Messi pourrait toutefois tenir la solution. En effet, ce dimanche, The Sun assure que La Pulga pousserait pour voir Marcelo Bielsa prendre place sur le banc du Barça. A 65 ans, El Loco, natif de Rosario comme un certain Messi, vient de permettre à Leeds de retrouver la Premier League. Quittera-t-il donc l’Angleterre pour l’Espagne ?

Aucun contact !