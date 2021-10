Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez prend position pour la succession de Ronald Koeman !

Publié le 2 octobre 2021 à 1h00 par La rédaction

Si Xavi Hernandez est annoncé comme potentiel successeur de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Luis Suarez estime qu’il ferait certainement une erreur en acceptant le poste.

Ronald Koeman est sur la sellette depuis plusieurs semaines. Avec la série de mauvais résultats du FC Barcelone, l’entraîneur est proche d’être poussé vers la sortie par Joan Laporta. Plusieurs pistes sont explorées par le président du Barça pour éventuellement suppléer l’entraîneur néerlandais. Et parmi elles, celle qui mène à Xavi ferait l’unanimité. Selon Luis Suarez, ce n’est pas le moment idoine pour la légende du Barça de rejoindre son club de coeur.

« Il connaît la difficulté du club et il doit attendre le moment opportun »