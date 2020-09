Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Messi ?

Publié le 11 septembre 2020 à 20h00 par Hugo Kucharski

Dans une situation délicate à la tête du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu sait qu’il ne sera pas réélu à la tête du club catalan au mois de mars 2021. Cependant, l’avenir de Lionel Messi pourrait bien influencer les futures élections au Barça, alors qu’un candidat aurait déjà contacté l’international argentin…

Lionel Messi a finalement pris la décision de rester du côté du FC Barcelone, afin d’éviter d’aller jusqu’au procès contre son club de cœur. Une décision qui allait à l’encontre de ses désirs, lui qui affirmait, depuis plusieurs mois, qu’il souhaitait quitter le club, notamment en raison de la gestion catastrophique de Josep Maria Bartomeu. L’international argentin pourrait bien influencer les futures élections présidentielles au Barça, prévues pour le mois de mars 2021. Et un candidat aurait déjà contacté la Pulga afin de prendre des informations concernant son avenir…

Joan Laporta veut prolonger Messi