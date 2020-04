Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 17 avril 2020 à 21h00 par Th.B.

Annoncé à l’Inter ou encore à Manchester City, Lionel Messi se considérerait comme étant un homme d’un seul club et ne compterait pas exercer la clause présente dans son contrat lui permettant de couper court à son bail avec le FC Barcelone.

Ces dernières semaines, entre les polémiques autour de la direction et présidence du FC Barcelone et des rumeurs concernant l’avenir de Lionel Messi, l’actualité du club blaugrana a été mouvementée. En effet, le capitaine du Barça s’agacerait en interne de la gestion du club, de quoi permettre à certains médias d’évoquer un départ de Messi dès cet été, lui qui dispose d’une clause dans son contrat courant jusqu’en juin 2021, lui permettant de plier bagage s’il le souhaitait à la fin de la saison. Des clubs comme l’Inter et Manchester City seraient sur les rangs. Un départ de Lionel Messi du FC Barcelone serait cependant utopique.

Messi serait l’homme d’un seul club