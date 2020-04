Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme annonce de Quique Setién sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 16 avril 2020 à 8h30 par J.-G.D.

Interrogé sur le futur de Lionel Messi avec le Barça, Quique Setién, entraîneur du club blaugrana, affiche une certaine confiance concernant son capitaine.

Entre sa clause lui permettant de quitter Barcelone dès cet été ou une possible prolongation de contrat, Lionel Messi aurait déjà tranché. Selon les récentes indiscrétions de la presse italienne, le sextuple Ballon d'Or souhaiterait parapher un nouveau bail avec les Catalans, lui qui est actuellement lié au club jusqu’en 2021. Une volonté affichée de la part de La Pulga de signer deux ans de plus (2023), tout en disposant d'une salaire compris entre 40 et 50M€. Quique Setién en profite d'ailleurs pour évoquer l'avenir de Messi au FC Barcelone.

«Messi va continuer et terminer sa carrière au Camp Nou»