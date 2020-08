Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’Inter prépare une opération colossale pour Lionel Messi !

Publié le 22 août 2020 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi songerait à quitter le FC Barcelone cet été, l’Inter serait plus qu’intéressée par la perspective d’accueillir l’attaquant argentin. En effet, le club lombard serait d’ores et déjà en train d’agir en coulisses afin de mener une opération visant à arracher La Pulga au club catalan.

L’humiliation historique du FC Barcelone en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2) pourrait bien avoir été le revers de trop pour Lionel Messi. Déjà excédé par la gestion de Josep Maria Bartomeu et lassé des résultats sportifs du club catalan, l’international argentin avait gelé les négociations pour la prolongation de son bail expirant en juin 2021. Et à la suite de ce terrible revers face à l’écurie bavaroise, le sextuple vainqueur du Ballon d’Or serait maintenant prêt à aller encore plus loin dans la mesure où il songerait carrément à claquer la porte de son club de toujours. Ainsi, l’impensable risquerait de se produire dans les prochaines semaines malgré la ferme volonté de Josep Maria Bartomeu de le conserver : Lionel Messi pourrait revêtir la tunique d’une autre grande écurie européenne. Et visiblement, au milieu des prétendants de luxe que seraient le PSG et Manchester City, l’Inter aurait l’intention de tirer son épingle du jeu en remportant la mise grâce à un plan savamment travaillé.

L’Inter prépare le terrain pour Lionel Messi !

C’est une donnée connue de tous, les prioritaires chinois des Nerazzurri du groupe Suning sont bien décidés à remettre l’Inter sur la carte du football européen après plusieurs saisons délicates. Ce projet est sur la bonne voie avec un recrutement qualitatif, une qualification pour la Ligue des Champions en 2020-2021 et une finale en Europa League cette saison perdue ce vendredi 3-2 face au Séville FC. De premières réussites satisfaisantes mais qui ne sont pas encore suffisantes pour le projet des Lombards, chose qui les pousserait à s’intéresser de près à la situation de Lionel Messi qui pourrait, à lui seul, les ramener sur le toit de la Serie A. Et à en croire les informations publiées par la Gazzetta delà Sport ce samedi, l’Inter aurait dépassé le simple stade de l’intérêt à l’égard de l’Argentin puisque l’écurie italienne serait maintenant en train de préparer le terrain avant de lancer une grande opération permettant d’accueillir le natif de Rosario. Zhang Jindong, le président de l’Inter, serait actuellement en train de s’activer en coulisses afin de trouver des sponsors et des soutiens capables d’aider les Nerazzurri à dépasser leurs concurrents dans ce dossier, notamment sur le plan financier. Soutenu par Pirelli, le fondateur du groupe Suning espérerait obtenir le soutien de la Serie A dans ce dossier, elle qui est très attachée à l’idée de promouvoir son championnat à l’international, et notamment en Chine où les potentiels commerciaux sont énormes, pour lui rendre sa splendeur.

