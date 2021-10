Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette ancienne pépite dévoile les coulisses de sa signature !

Publié le 17 octobre 2021 à 23h30 par La rédaction

Arrivé au FC Barcelone en 2016, Marlon n'a jamais réussi à se faire une place dans l'effectif catalan. Aujourd'hui au Shakhtar Donetsk, le défenseur brésilien a révélé qu'il aurait pu signer pour le rival madrilène à l'époque.

Sur le marché des transferts, le FC Barcelone a réalisé certains bons coups. Mais quelques uns auraient pu leur échapper de peu. En 2016, le club catalan s’est attaché les services de Marlon en prêt avec option d’achat en provenance de Fluminense. Si le défenseur brésilien n’a jamais réellement réussi à se faire une place au Barça , le joueur de 26 ans aurait pu connaître un autre destin et rejoindre un autre grand club espagnol.

«C'était un honneur d'avoir l'opportunité de choisir entre Madrid et le Barça»