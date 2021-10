Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti a pris une décision retentissante pour Sergio Ramos !

Publié le 17 octobre 2021 à 19h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Carlo Ancelotti aurait scellé l'avenir de Sergio Ramos. Sollicité par Florentino Pérez, le coach du Real Madrid aurait décidé de laisser filer l'ancien capitaine du club, car il ne voulait pas que son vestiaire reste dépendant de lui.

Alors que son contrat avec le Real Madrid arrivait à terme le 30 juin, Sergio Ramos n'a pas été retenu. En effet, Florentino Pérez a laissé son ancien capitaine partir librement et gratuitement en juillet. Alors qu'il évolue désormais au PSG, Sergio Ramos connait désormais le principal responsable de son départ du Real Madrid, et il s'agirait de Carlo Ancelotti. En effet, d'après El Nacional , le coach italien aurait été consulté par Florentino Pérez pour sceller le sort de Sergio Ramos. Et à en croire le média catalan, Carlo Ancelotti aurait décidé de ne pas retenir le vétéran de 35 ans, et ce, pour une raison simple.

Sergio Ramos libéré à cause de son poids dans le vestiaire du Real Madrid ?