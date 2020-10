Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les regrets de Memphis Depay

Publié le 10 octobre 2020 à 22h30 par Th.B.

Annoncé proche du FC Barcelone pendant de nombreuses semaines, Memphis Depay a continué de performer à l’OL malgré son temps de jeu diminué en marge d’un transfert au Barça qui ne s’est finalement pas fait. Un épisode qui a agacé le Néerlandais.

Il a animé les dernières semaines du mercato. Avec la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone le 19 août dernier, Memphis Depay est rapidement devenu une piste du technicien néerlandais. Le coach du Barça voyait et voit toujours en son compatriote un élément capable d’apporter un plus à l’institution catalane comme il l’a assuré à NOS lundi dans les ultimes heures du mercato. Faute de moyens nécessaires du côté du FC Barcelone, cette opération a traîné et a laissé l’OL dans le flou pendant de longues semaines. Ce qui a eu une incidence sur le temps de jeu de Depay, qui portait pourtant le brassard de capitaine. Une période que le principal intéressé à qualifier « d’ennuyeuse » .

« J'ai eu le sentiment que tout était lié à mon départ »