Mercato - Barcelone : Les finances du club dans un sale état, Messi impossible à conserver

Publié le 31 décembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Joan Laporta, l’un des principaux candidats à la présidence du FC Barcelone, s’est de nouveau exprimé sur le dossier Messi. Analyse.

Joan Laporta, l’ancien président du Barça de nouveau candidat au poste, s’est exprimé au sujet de l’interview accordée par Lionel Messi à la Sexta : « J'ai vu un Lionel Messi mature, sympathique, familial, qui aime Barcelone. Je comprends que Leo veuille une proposition et il n'a jamais dit qu'il avait l'intention de partir. Il ouvre la porte au nouveau président pour lui proposer un projet compétitif et pour qu'il puisse terminer sa carrière sportive au Barça ».

La quadrature du cercle pour Barcelone…

Comment décrypter les propos de Laporta ? Une nouvelle fois, ils affichent un certain optimisme quant à une prolongation de Messi. Dans les intentions, cet optimisme peut se justifier, à partir du moment où effectivement, l’attaquant argentin ne ferme pas la porte à une prolongation au FC Barcelone. En revanche, ce que Laporta ne dit pas, c’est comment concilier le coût d’une prolongation XXL de Messi, quand bien même elle s’accompagnera d’un certain effort financier du joueur, et l’investissement nécessaire dans le recrutement pour bâtir un nouveau projet ambitieux (ou « compétitif » selon les termes employés par le candidat). Il y a une raison à cela : compte tenu de l’état financier du FC Barcelone, c’est tout simplement impossible.