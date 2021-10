Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les coulisses du licenciement de Ronald Koeman révélées !

Publié le 31 octobre 2021 à 9h00 par T.M.

Ronald Koeman n’aura donc pas survécu à la défaite du FC Barcelone contre le Rayo Vallecano puisque le Néerlandais a été remercié après ce revers. Et aujourd’hui, on en sait plus sur cette grosse décision du Barça.

Que ce soit cet été ou il y a quelques jours encore, Joan Laporta avait décidé de confirmer Ronald Koeman au FC Barcelone. Mais comme le président blaugrana a fini par l’expliquer, la situation était devenue insoutenable en Catalogne. Ainsi, alors que les mauvais résultats se multipliaient et que Koeman était plus que jamais en danger, le Néerlandais a fini par être remercié. Après la défaite du Barça contre le Rayo Vallecano, la décision a été prise d’écarter le technicien de 58 ans.

« Nous ne continuerons pas plus longtemps »