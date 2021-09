Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les chiffres de cette ultime opération de Laporta sont connus !

Publié le 2 septembre 2021 à 22h00 par A.D.

Miralem Pjanic serait sur le point d'être prêté pour une saison à Besiktas. Alors que le salaire du Bosnien serait de l'ordre de 6,5M€ de septembre à juin, le FC Barcelone et le club turc devraient se partager la note et payer chacun 50%, soit 3,25M€.

Alors que Ronald Koeman ne compte pas sur lui au FC Barcelone, Miralem Pjanic voudrait absolument changer de club pour emmagasiner du temps de jeu. Ce qui arrange les affaires du Barça, puisqu'il serait contraint d'alléger sa masse salariale. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le Besiktas devrait régler à la fois le problème de Miralem Pjanic et du FC Barcelone. En effet, l'international bosnien se serait envolé pour Istanbul ce jeudi soir pour être prêté dans le club turc pendant une saison. Et pour que toutes les parties y trouvent leur compte, le FC Barcelone et le Besiktas devraient se partager le salaire de Miralem Pjanic.

Le Barça économiserait 3,25M€ avec le départ de Pjanic

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, Miralem Pjanic devrait percevoir environ 6,5M€ de septembre à juin, conformément au contrat qu'il a signé avec le FC Barcelone. Et alors que le Besiktas n'aurait pas les moyens de payer cette somme, le Barça devrait faire un énorme geste. En effet, comme l'a indiqué le journaliste italien, le Besiktas et le FC Barcelone devraient assumer chacun 50% du salaire de Miralem Pjanic, soit 3,25M€.