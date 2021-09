Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a bouclé un gros départ de dernière minute !

Publié le 2 septembre 2021 à 21h00 par A.D.

A la peine au FC Barcelone, Miralem Pjanic se dirigerait vers la Turquie. Alors qu'il aurait accepté de rejoindre le Besiktas, l'international bosnien devrait atterrir à Istanbul ce jeudi soir pour régler les derniers détails pour son prêt d'un an.

Depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2020, Miralem Pjanic vit un véritable calvaire. A tel point qu'il ferait tout son possible pour faire ses valises et évoluer dans un autre club lors de l'exercice 2021-2022. Interrogé sur son avenir au camp d'entrainement de la Bosnie, Miralem Pjanic a brouillé les pistes concernant son avenir. « Il me reste trois ans de contrat avec le FC Barcelone et j'ai l'intention de rester » , a-t-il expliqué après France-Bosnie (1-1). Malgré tout, Miralem Pjanic ne devrait pas continuer à porter les couleurs du Barça cette saison.

Miralem Pjanic à Istanbul ce jeudi soir pour signer au Besiktas ?