Mercato - Barcelone : L'énorme regret de Frenkie de Jong depuis son arrivée !

Publié le 26 octobre 2020 à 23h00 par A.D.

Frenkie de Jong défend les couleurs du FC Barcelone depuis un peu plus d'un an. S'il est très heureux au Barça, le milieu néerlandais n'a qu'un seul regret. Depuis qu'il vit en Catalogne, Frenkie de Jong est loin de sa famille.

Lors de l'été 2019, Frenkie de Jong a quitté son pays natal pour rejoindre le FC Barcelone. En Catalogne depuis un peu plus d'un an, l'international néerlandais vit un rêve éveillé. Totalement épanoui à Barcelone, Frenkie de Jong n'a qu'un seul regret depuis son transfert : le fait de ne pas être auprès de sa famille.

«Ce qui me manque le plus en Hollande, c'est ma famille»