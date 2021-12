Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme confession de Pedri sur son adaptation au Barça !

Publié le 4 décembre 2021 à 15h25 par La rédaction

Lauréat du Trophée Kopa de l’édition 2021 après seulement une saison au FC Barcelone, Pedri s’est ouvert sur son intégration au FC Barcelone et à la ville catalane, qu’il craignait pour une saison précise.