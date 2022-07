Foot - Mercato - PSG

Mercato : L’énorme aveu d’Aguero sur le transfert de Messi au PSG

Publié le 20 juillet à 23h10 par Axel Cornic

Sergio Aguero pensait enfin pouvoir évoluer aux côtés de Lionel Messi, son ami de toujours, lorsqu’il a quitté Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone l’été dernier. Cela n’a finalement jamais été possible, puisque le septuple Ballon d’Or n’a pas pu signer de nouveau contrat... et a donc rejoint le Paris Saint-Germain.

C’est peut-être l’un des plus gros coups de l’histoire. Réputé pour être l’un des meilleurs joueurs de la planète ainsi que l’un des grands de l’histoire, Lionel Messi a rejoint le PSG en 2021... pour 0€. En grande difficulté financière le FC Barcelone n’a pas pu lui faire signer de nouveau contrat et le PSG a sauté sur l’occasion, pour former l’un des trios offensifs les plus effrayants au monde, avec Kylian Mbappé et Neymar.

« On buvait du maté et là tout à coup... il regarde son téléphone et me dit : “Ce n’est pas possible !” »

Un homme a été floué dans cette histoire, Sergio Agüero. Après la fin de son contrat à Manchester City, l’Argentin pensait enfin pouvoir évoluer dans le même club que son ami... qui a finalement filé au PSG. « J'ai appris ça alors que j’étais avec Ibai Llanos (youtubeur espagnol) » a expliqué le désormais retraité des terrains, d’après talkSPORT . « On buvait du maté et là tout à coup... il regarde son téléphone et me dit : “Ce n’est pas possible !” ».

« Lorsque Barcelone a annoncé le départ de Messi, je pensais que quelqu'un les avait piratés »