Mercato - Barcelone : L'énorme annonce du Barça sur le mercato d'hiver !

Publié le 19 novembre 2021 à 23h30 par D.M.

Conseiller du président Joan Laporta, Enric Masip a indiqué que plusieurs joueurs pourraient être vendus lors du prochain mercato hivernal.

« Le recrutement hivernal ? La réalité est qu'aujourd'hui, nous pouvons inscrire Xavi et son équipe d'entraîneurs et après il ne nous reste plus rien. S'il y a plus de parts, nous aurons plus de marge vis-à-vis du fair-play financier. Il reste un mois et demi (avant le mercato hivernal) et nous travaillons sur différentes situations, mais à ce jour, il n'y a aucune possibilité. On verra le 1er janvier ». Directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany n’a pas caché les difficultés financières de son équipe, alors que Xavi espère amener des renforts offensifs lors du prochain mercato hivernal. Le club catalan aura le plus grand mal à recruter, mais pourrait bien renflouer ses caisses grâce à la vente de plusieurs joueurs.

« Des joueurs peuvent partir, la masse salariale est ce qu'elle est »