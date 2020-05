Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert d’Arturo Vidal sur le point d’être bouclé ?

Publié le 13 mai 2020 à 23h30 par D.M.

Arturo Vidal serait tout proche de trouver un accord avec l’Inter. Il ne resterait plus qu'à trouver un terrain d'entente sur le montant du salaire du milieu de terrain.

Proche d’un départ cet hiver, Arturo Vidal pourrait lors du prochain mercato bel et bien quitter le FC Barcelone. Le club blaugrana aurait l’intention de se séparer du milieu de terrain de 32 ans sous contrat jusqu’en 2021. Alors qu’Antonio Conte apprécierait fortement le profil d’Arturo Vidal, la formation catalane chercherait à l’inclure dans l’opération Lautaro Martinez, notamment afin de faire baisser le prix de la clause libératoire de l’attaquant argentin fixée à 111M€. Néanmoins, selon Sport , l’Inter souhaiterait que ces deux dossiers soient indépendants. Les négociations entre le FC Barcelone et le club nerazzurro se poursuivraient et les deux parties seraient sur le point de parvenir à un accord.

Arturo Vidal vers l’Inter