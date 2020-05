Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé dans ce dossier à 100M€ !

Publié le 13 mai 2020 à 22h15 par D.M.

Alors que la Lazio pourrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine, Sergej Milinkovic-Savic n’aurait pas l’intention de forcer son départ cet été. Son club demanderait 100M€ pour le laisser filer. Le PSG qui le suit avec attention est désormais fixé.

Malgré les arrivées d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera lors du dernier mercato estival, Leonardo cherche toujours à renforcer le milieu de terrain du PSG. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 27 avril dernier, plusieurs joueurs évoluant notamment en Italie ont été ciblés à l’instar de Fabian Ruiz (Napoli) Sandro Tonali (Brescia), Ismaël Bennacer (Milan AC) ou encore de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome). Le directeur sportif du PSG suivrait depuis plusieurs mois la situation du milieu de terrain serbe, mais Sky Sports annonçait le 2 mai dernier que Sergej Milinovic-Savic aurait prolongé son contrat avec la Lazio d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2024. Une décision qui place le PSG un peu plus en difficulté sur ce dossier. D’autant plus que le joueur ne serait pas contre l'idée de poursuivre sa carrière dans son club actuel.

100M€ ou rien pour Milinkovic-Savic