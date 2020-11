Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le transfert de Griezmann est déjà regretté au Barça…

Publié le 20 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’Antoine Griezmann peine à convaincre depuis son arrivée au FC Barcelone, un candidat à la présidence du club catalan estime que l’attaquant français était une erreur de casting.

Candidat à la future présidence du FC Barcelone et grand favori pour beaucoup en Espagne, Victor Front commence à beaucoup faire parler de lui. En effet, il multiplie les interventions médiatiques depuis plusieurs semaines, et il était interrogé la nuit dernière sur les ondes de la Cadena Cope. Front en a notamment profité pour évoquer le cas Antoine Griezmann, puisque l’attaquant français, qui avait été recruté pour 120M€ par le Barça en 2019, peine encore à trouver ses marques. Et Victor Front a affiché un discours assez surprenant à ce sujet….

« Une signature que nous n’aurions pas dû faire »