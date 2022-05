Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le suspense est à son comble pour le transfert de Frenkie de Jong…

Publié le 22 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il soit question d’un éventuel transfert de Frenkie de Jong à Manchester United où il retrouverait son compatriote néerlandais et ancien entraîneur Erik Ten Hag, le milieu de terrain du FC Barcelone pourrait ne pas partir pour autant d’après Javier Tebas.

Nommé entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag serait susceptible de totalement chambouler l’avenir de Frenkie de Jong, qu’il a côtoyé à l’Ajax Amsterdam lorsque le milieu de terrain du FC Barcelone y évoluait avant de signer au Barça en 2019. Et bien que le contrat de De Jong court jusqu’en juin 2026 au FC Barcelone, la situation économique dans laquelle se trouve le club culé pourrait l’inciter à sacrifier Frenkie de Jong en cas de belle offre alors qu’il est question d’un potentiel transfert s’élevant à 80M€ en coulisse. Président de la Liga, Javier Tebas a tenu à mettre les choses au clair sur la question ces dernières heures.

« Vendre un joueur n'est pas si facile »

« Cela pourrait être suffisant en fonction du prix auquel vous le vendez et en fonction du salaire de Lewandowski. Cela pourrait être 100 millions plus ce que vous économisez, vous devez voir ce qui reste de l’amortissement de De Jong, ce dont je ne me souviens pas..... Et puis le 1/3 des règles. De Jong pourrait leur donner cette possibilité, mais je ne sais pas s'ils vont vendre De Jong, s'ils ont l'intention de le vendre ou non. A ce jour, ont-ils vendu De Jong ? Non. Et vendre un joueur n'est pas si facile. Il est vrai que le marché s'est amélioré… » . a avoué Javier Tebas vendredi lors d’un forum à Madrid et dans des propos relayés par Marca . Reste à savoir quelle tournure prendra le feuilleton Frenkie de Jong.