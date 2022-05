Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le constat clair de Javier Tebas sur la vente de Frenkie de Jong !

Publié le 20 mai 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG et Manchester United en pinceraient pour Frenkie de Jong, une vente du Néerlandais ne serait pas si simple à boucler pour le FC Barcelone d’après Javier Tebas, président de la Liga.

En marge du prochain mercato estival, le comité de direction du FC Barcelone pourrait prendre une grande décision quant à l’avenir de Frenkie de Jong. Bien que le contrat de l’international néerlandais court jusqu’en juin 2026 au Barça , un transfert de De Jong ne serait pas à exclure dans l’esprit des dirigeants du FC Barcelone, le club culé traversant une passe économique plus que délicate. En cas de belle offre de 80M€, ladite proposition serait alors étudiée alors que le PSG ou encore Manchester United, qui a nommé Erik Ten Hag, son ancien coach à l’Ajax Amsterdam, souhaiterait mettre la main sur Frenkie de Jong. Président de la Liga, Javier Tebas a dressé un constat clair sur la situation de Frenkie de Jong au FC Barcelone.

« Vendre un joueur n'est pas si facile… »

« Cela pourrait être suffisant en fonction du prix auquel vous le vendez et en fonction du salaire de Lewandowski. Cela pourrait être 100 millions plus ce que vous économisez, vous devez voir ce qui reste de l’amortissement de De Jong, ce dont je ne me souviens pas..... Et puis le 1/3 des règles. De Jong pourrait leur donner cette possibilité, mais je ne sais pas s'ils vont vendre De Jong, s'ils ont l'intention de le vendre ou non. A ce jour, ont-ils vendu De Jong ? Non. Et vendre un joueur n'est pas si facile. Il est vrai que le marché s'est amélioré… ». a confié Javier Tebas ce vendredi lors d’un forum à Madrid pour l’ ISDE Sports Convention et dans des propos repris par Marca .