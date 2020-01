Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Semedo trouvé par Abidal ?

Publié le 4 janvier 2020 à 12h30 par T.M.

L’été prochain, le FC Barcelone pourrait remplacer Nelson Semedo par un autre arrière droit. Le club catalan aurait d’ailleurs coché un nom.

Cela devrait bouger au FC Barcelone lors de l’intersaison. Et le club catalan préparerait d’ores et déjà le recrutement estival. Plusieurs recrues sont attendues chez les Blaugrana et notamment un arrière droit. En effet, ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont expliqué que Nelson Semedo ne devrait pas être retenu par le Barça. Eric Abidal se serait mis en quête d’un remplaçant au Portugais et alors que le nom de Ricardo Pereira (Leicester) a été évoqué, la direction barcelonaise pourrait finalement trouver son bonheur du côté de l’Allemagne.

Le Barça se penche sur Klostermann !