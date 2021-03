Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le successeur de Messi, ça ne devrait pas être lui...

Publié le 30 mars 2021 à 1h30 par A.C.

Très apprécié par Ronald Koeman, qui l’a déjà entrainé par le passé à Everton, Romelu Lukaku ne devrait vraisemblablement pas rejoindre le FC Barcelone de sitôt.

Critiqué par José Mourinho pour snobé par Ole Gunnar Solskjær en Angleterre, Romelu Lukaku s’épanouit en Italie. L’ancien de Manchester United est en effet rapidement devenu un joueur indispensable pour l’Inter d’Antonio Conte, qui se dirige doucement mais surement vers le Scudetto. Ses prestations ont toutefois attiré l’attention de Ronald Koeman, qui le connait que trop bien pour l’avoir entrainé à Everton. Mundo Deportivo a en effet annoncé que le Néerlandais aurait conseillé le recrutement du Belge à ses dirigeants, en cas de départ de Lionel Messi.

Conte et Lukaku sont inséparables