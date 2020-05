Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de Pep Guardiola déjà compromis ?

Publié le 13 mai 2020 à 9h30 par Th.B.

Alors que Pep Guardiola intéresse Joan Laporta, ancien et potentiel futur président du FC Barcelone en 2021, Manchester City ne compterait pas témoigner du départ de son entraîneur et voudrait prolonger son contrat.

« Ce serait vraiment génial de faire revenir Pep, mais aujourd’hui il est à City et c’est une décision qui lui revient » . Pour TV3 , Joan Laporta faisait donc récemment un appel du pied à son ancien entraîneur au FC Barcelone en ne se faisant pas vraiment d’illusions concernant sa potentielle venue. En effet, Pep Guardiola est contractuellement lié à Manchester City jusqu’en juin 2021 et semble se plaire dans le nord de l’Angleterre. Certes, les Skyblues pourraient se retrouver privés de Ligue des champions pour au moins une saison, l’UEFA ayant suspendu le club mancunien pour les deux prochaines campagnes européennes. En attendant le verdict du Tribunal Arbitral du Sport, City ayant fait appel à la décision de l’UEFA, l’incertitude règne autour de l’avenir d’éléments clés de Manchester City comme Kevin De Bruyne. Qu’en est-il de Pep Guardiola ?

Manchester City serein pour l’avenir de Guardiola ?