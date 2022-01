Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier à 0€ de Xavi totalement relancé par le Real Madrid ?

Publié le 3 janvier 2022 à 0h30 par La rédaction

En quête de renforts au milieu de terrain, le FC Barcelone suivrait avec attention la situation de Denis Zakaria. Cependant, le Real Madrid pourrait bien jouer un mauvais tour à Joan Laporta dans ce dossier.

Désireux de se renforcer pour se bâtir une nouvelle équipe capable de renouer avec le succès, le FC Barcelone scruterait attentivement le marché des transferts. Joan Laporta aurait déjà activé plusieurs pistes en vue du prochain mercato estival, dont celui de Denis Zakaria. Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach est actuellement dans sa dernière année de contrat et quittera son club à l'issue de la saison. Cependant, le FC Barcelone ne serait pas seul sur le dossier puisque la Juventus, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et l’AS Roma seraient également intéressés par le Suisse. Mais en plus de cela, le Barça pourrait bien voir son éternel rival lui jouer un mauvais tour.

Le Real Madrid entre dans la danse pour Denis Zakaria