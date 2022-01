Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Allegri veut jouer un sale coup à Xavi dans ce dossier chaud !

Publié le 2 janvier 2022 à 10h05 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria pourrait être amené à être vendu dès cet hiver par le club allemand. Alors que le Barça aurait espéré recruter le milieu librement cet été, la Juventus compterait déjouer les plans de Xavi.