Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG ne lâche rien pour Lionel Messi !

Publié le 11 avril 2021 à 14h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone. Une situation qui ne laisse pas insensible du côté du PSG qui suit toujours La Pulga.

La situation de Lionel Messi n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, le contrat du sextuple Ballon d'Or prend fin en juin prochain au FC Barcelone et il n'a toujours pas prolongé. La nomination de Joan Laporta à la présidence du club blaugrana semblait donner un atout de poids aux Catalans pour conserver Lionel Messi, mais un mois après l'élection du successeur de Josep Maria Bartomeu, La Pulga n'a toujours pas prolongé ce qui laisse planer le doute sur son avenir. L'Argentin est en plus autorisé à s'engager avec le club de son choix.

Leonardo surveille toujours Messi