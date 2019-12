Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le LOSC prend une grande décision pour Osimhen !

Publié le 29 décembre 2019 à 16h00 par A.M.

Déjà convoité par de grands clubs européens, Victor Osimhen ne devrait pas partir cet hiver. Le LOSC refusant de céder son buteur seulement six mois après son arrivée.

« Il y a beaucoup d’équipes plus riches que nous. Quelqu'un qui marque des buts, c'est difficile de le garder. Si Osimhen continue comme ça, je pense que oui il va partir, on va être attaqué ». Conscient que les prestations de Victor Osimhen ne sont pas passées inaperçues sur la scène européenne, Luis Campos reconnaissait qu'il serait compliqué de conserver le buteur nigérian à moyen terme. Il faut dire que comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité il y a déjà plusieurs semaines, l'attaquant du LOSC fait déjà l'objet d'offres XXL. Liverpool et le FC Barcelone sont d'ailleurs intéressés.

Le LOSC ne veut pas vendre Osimhen cet hiver