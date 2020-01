Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le grand gagnant de l’arrivée de Quique Setien pourrait être…

Publié le 16 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

La nomination de Quique Setien rebat plusieurs cartes au FC Barcelone. Et Philippe Coutinho pourrait d’ailleurs en profiter. Explications.

Un nouveau chapitre commence au FC Barcelone suite à la nomination de Quique Setien. L’ancien entraîneur du Betis Séville a pris la place d’Ernesto Valverde avec pour mission d’amener plus de consistance au jeu du Barça, qui a été très décevant ces derniers mois. Proche de l’ADN blaugrana, Setien pourrait donc être la bonne pioche. Il va désormais falloir regarder le terrain et les joueurs qui seront au cœur de ce nouveau projet. Et une place pourrait bien être réservée à Philippe Coutinho.

Une seconde chance pour Coutinho ?