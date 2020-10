Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Clasico, le train à ne pas manquer pour Griezmann et Messi ?

Publié le 24 octobre 2020 à 14h30 par Th.B.

Pour des raisons bien différentes, le Clasico de ce samedi pourrait permettre à Lionel Messi et surtout à Antoine Griezmann de faire oublier son départ avorté pour le capitaine et une intégration bien difficile pour le champion du monde au FC Barcelone.

Antoine Griezmann et Lionel Messi pourraient bien voir leurs destins être croisés, mais pas pour les bonnes raisons. En août dernier, lorsque le départ du capitaine du FC Barcelone se profilait pour une signature à Manchester City, l’ancien conseiller du champion du monde tricolore Éric Olhats était interrogé sur l’état d’esprit de Griezmann et sur ses velléités de départ à cause de l’influence de Messi au FC Barcelone. « Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n’avait qu’une envie, c’était de partir parce qu’il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Et puis il y a eu tout ce que l’on sait. Je confirme qu’il y a eu une conversation avec (Ronald) Koeman qui l’a rassuré qui lui a fait part de ses projets et lui a fait part du fait qui le considérait comme un joueur important pour l’avenir (…). Si Messi restait finalement à Barcelone, Antoine resterait aussi ? Ça, je suis incapable de le dire ». Un témoignage livré par le recruteur de l’Atletico de Madrid qui en dit long. Finalement, Messi est resté contre son gré au FC Barcelone, comme il l’avait fait savoir au début du mois de septembre à Goal . Depuis son retour à la compétition, Lionel Messi a connu un coup de moins bien qui a coïncidé avec la trêve internationale. Ronald Koeman a reconnu une certaine fatigue de la part de son capitaine et en avait fait part à la presse. De quoi agacer Messi ? Pas vraiment.

Messi, un match pour repartir de l’avant après son transfert avorté

La Cuatro avait alors récemment révélé que Lionel Messi se trouvait sur la même longueur d’onde que son entraîneur concernant sa forme physique actuelle. Et alors que le Clasico face à l’éternel rival du Real Madrid est programmé pour ce samedi à 16h, Lionel Messi dispose de la chance parfaite pour mettre tout le monde d’accord et son transfert avorté derrière lui. C’est du moins l’avis de Rivaldo. « Le Clasico de samedi est l'occasion idéale pour Lionel Messi de prouver qu'il est toujours engagé envers Barcelone. Il a connu un été difficile et n'a pas commencé la saison avec brio, mais c'est le match parfait pour élever son niveau de jeu et prouver qu'il est toujours un joueur exceptionnel. Un match gagnant contre Madrid lui donnerait confiance pour le reste de la saison. ». Ambassadeur pour Betfair , l’ancienne gloire du FC Barcelone a donc donné le ton dans sa chronique. Mais Messi n’est pas le seul à avoir des choses à prouver ce samedi. Antoine Griezmann a lui aussi tout à gagner à effectuer une belle prestation.

Griezmann, une rencontre pour faire table rase du passé et se tourner vers l’avenir ?