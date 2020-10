Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La confidence de Miralem Pjanic sur son arrivée au Barça !

Publié le 24 octobre 2020 à 14h00 par La rédaction

Débarqué cet été à Barcelone, Miralem Pjanic a été la première recrue des Blaugrana. Dans une interview accordée à la presse italienne, le Bosnien est revenu sur son départ de la Juventus.

Cet été, Ronald Koeman a tout tenté pour façonner le FC Barcelone à sa manière. Si le Néerlandais a visé ses priorités en vain, avec Memphis Depay et Georginio Wijnaldum, il y a un nouveau visage qui était là avant-même sa nomination, celui de Miralem Pjanic. Arrivé en provenance de la Juventus, le Bosnien commence à s’acclimater à sa nouvelle équipe et parvient à glaner progressivement du temps de jeu après des débuts poussifs. Alors que son arrivée fait l’unanimité dans le vestiaire, le joueur de 30 ans a accordé une interview à Tuttosport avant son premier Clasico.

« Il n’y avait qu’un seul club qui pouvait me tenter »